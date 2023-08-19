В Ингушетии созданы зоны барбекю и декоративные площадки для туристов
В республике увеличивается количество туристических маршрутов, один из них появился у Мемориала памяти и славы в Насыр-Кортском округе Назрани, открытого более 10 лет назад в честь 20-летия республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.
«Новый туристический маршрут проложили к Мемориалу памяти и славы в Назрани, который по праву считается главной достопримечательностью равнинной части республики. На примыкающей к объекту территории установлены удобные беседки, зоны барбекю и декоративные смотровые площадки для гостей республики», — рассказали в пресс-службе.
Все эти работы выполнены благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустростеприимства».
Напомним, Мемориал памяти и славы в Назрани был открыт в 2012 году в рамках празднования 20-летнего юбилея Ингушетии. Памятники и скульптурные композиции комплекса отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности в различных сферах. Хронологически включает в себя этапы от вхождения в состав России до сегодняшнего дня.