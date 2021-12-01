В Ингушетии создают региональный фонд развития промышленности

По словам министра, данный институт создается для поддержки инвестиционных проектов. Федеральным фондом с момента создания профинансировано 706 проектов в 70 регионах РФ. Соглашение с федеральным ФРП позволит региональному фонду осуществлять совместное финансирование проектов в рамках программы «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность».

Также участие бюджета региона в обеспечении деятельности РФРП, при относительно небольших расходах, позволит привлекать заемные средства на развитие промышленности из федерального бюджета. Таким образом, в рамках действующего законодательства есть несколько источников капитализации фонда для оказания заемной поддержки инвестиционных проектов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минцифры республики, региональный фонд поддержки промышленности планируют зарегистрировать до конца текущего года. Конкурсный отбор на получение единой региональной субсидии на 2022 год будет проходить во второй половине декабря 2021 года.

После капитализации, по итогам конкурсного отбора, уже во втором квартале 2022 года фонд начнет осуществлять выдачу займов на реализацию инвестиционных проектов.