Энергоснабжение

В Ингушетии специалисты приступили к установке нового трансформатора мощностью 40 тыс. кВА

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Специалисты «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» приступили к установке нового трансформатора для дополнительного бесперебойного электроснабжения жителей города Сунжи и Сунженского района региона, сообщается в Телеграм-канале республиканского правительства.

Трехфазный трансформатор мощностью 40 тыс. кВА за 37,5 млн рублей закуплен после подписания соглашения между промышленно-финансовой группой «Сафмар» Микаила Гуцериева и Национальным фондом развития Ингушетии. Накануне его доставили в республику.

Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев сообщил, что специалистам необходима неделя на установку и проверку нового оборудования. Это позволить избежать веерных отключений в периоды пиковых нагрузок.

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