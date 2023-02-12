В Ингушетии специалисты приступили к установке нового трансформатора мощностью 40 тыс. кВА

Трехфазный трансформатор мощностью 40 тыс. кВА за 37,5 млн рублей закуплен после подписания соглашения между промышленно-финансовой группой «Сафмар» Микаила Гуцериева и Национальным фондом развития Ингушетии. Накануне его доставили в республику.

Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев сообщил, что специалистам необходима неделя на установку и проверку нового оборудования. Это позволить избежать веерных отключений в периоды пиковых нагрузок.