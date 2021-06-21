В Ингушетии специалисты «Россельхозцентра» проводят апробацию посевов в хозяйствах Сунженского района

«В хозяйстве ГУП ОПХ «Нестеровское» начальник отдела семеноводства Ингушского РСЦ Л. Балхаева, специалист отдела З. Келигова и ведущий агроном Сунженского районного отдела Г. Заруднева провели апробацию семенных участков озимого ячменя сортов «Достойный» и «Иосиф» на площади 48 га и 20 га соответственно, а также озимой пшеницы, сорт «Веха» — 40 гектаров. В ЗАО «Джейрахское» контрольные мероприятия проведены на озимой пшенице, сорт «Зустрич» — 65 га; тритикале, сорт «Тихон» — 40 га; озимый ячмень, сорт «Тимофей» — 65 га. Также апробация проводилась в ГУП «Осканова» на площади 140 гектаров — озимый ячмень, сорт «Достойный», — подробно рассказал газете «Ингушетия» о выполненных объемах работ сотрудник «Россельхозцентра» Руслан Боков.

Апробация — это основной метод контроля за качеством семенного материала с целью определения его сортовой чистоты, или типичности растений, засорённости, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Апробация посевов помогает установить, соответствуют ли посевы тому сорту, который обозначен в документах на высеянные семена, а также определить пригодность посева для использования урожая на семена.