АПК

В Ингушетии специалисты «Россельхозцентра» проводят апробацию посевов в хозяйствах Сунженского района

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В сельскохозяйственных предприятиях Сунженского района специалистами Ингушского филиала «Россельхозцентр» ведется работа по полевой апробации сортовых посевов.

«В хозяйстве ГУП ОПХ «Нестеровское» начальник отдела семеноводства Ингушского РСЦ Л. Балхаева, специалист отдела З. Келигова и ведущий агроном Сунженского районного отдела Г. Заруднева провели апробацию семенных участков озимого ячменя сортов «Достойный» и «Иосиф» на площади 48 га и 20 га соответственно, а также озимой пшеницы, сорт «Веха» — 40 гектаров. В ЗАО «Джейрахское» контрольные мероприятия проведены на озимой пшенице, сорт «Зустрич» — 65 га; тритикале, сорт «Тихон» — 40 га; озимый ячмень, сорт «Тимофей» — 65 га. Также апробация проводилась в ГУП «Осканова» на площади 140 гектаров — озимый ячмень, сорт «Достойный», — подробно рассказал газете «Ингушетия» о выполненных объемах работ сотрудник «Россельхозцентра» Руслан Боков.

Апробация — это основной метод контроля за качеством семенного материала с целью определения его сортовой чистоты, или типичности растений, засорённости, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Апробация посевов помогает установить, соответствуют ли посевы тому сорту, который обозначен в документах на высеянные семена, а также определить пригодность посева для использования урожая на семена.

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