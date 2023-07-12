АПК

В Ингушетии специалисты Россельхозцентра проводят апробацию семенных посевов зерновых

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Специалисты отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике совместно с агрономами Сунженского районного отдела провели апробацию семенных посевов озимых и яровых культур, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Обследование проводилось на полях ГУП «Назрановское», специалисты определяли сортовую чистоту таких культур как пшеница и ячмень.

Апробация проводилась на 40 га озимой пшеницы. Хозяйство использовало оригинальные семена, и поэтому, по словам специалистов, государственное унитарное предприятие обеспечит себя в этом году семенами элиты под урожай 2024 года. Обследование также было проведено на яровом ячмене, на площади 175 гектаров. Посев был проведен элитными семенами.

Отмечается, что в текущем году специалисты Ингушского филиала в соответствии с государственным заданием должны провести апробацию и регистрацию семенных посевов на площади 23,046 тыс. га. Работа эта продолжается в настоящее время.

Апробация — это полевое обследование семенных посевов с целью определения сортовой чистоты или типичности растений, относящихся к тому или иному сорту, а также засоренности посевов, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Апробации подлежат все сортовые посевы и посадки сельскохозяйственных культур, идущие на реализацию и семенные цели.

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