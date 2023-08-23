В Ингушетии спортсменам из Запорожской области напомнили правила безопасности на воде
Юным спортсменам и их тренерам из Токмакского района Запорожской области, приехавшим на тренировочные сборы в Ингушетию, сотрудники МЧС по республике напомнили правила безопасности на воде.
Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи», распложенном в предгорной зоне, побывали специалисты отдела безопасности людей на водных объектах совместно со спасателями и начальником отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Бесланом Оздоевым.
Отмечается, что спасатели показали на практике приемы спасения утопающего и научили ребят оказывать первую помощь пострадавшему.
«Чтобы отдых принес только радость и прошел без происшествий, необходимо соблюдать простые правила. Нельзя купаться в незнакомых местах — на дне могут оказаться бревна, камни и коряги», — отметил Беслан Оздоев.
Напомним, что 9 августа на двухнедельные сборы в республику приехали юные борцы из подшефного Токмакского района Запорожской области. Для гостей созданы комфортные условия для проведения тренировок и досуга.