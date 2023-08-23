Безопасность

В Ингушетии спортсменам из Запорожской области напомнили правила безопасности на воде

0

Юным спортсменам и их тренерам из Токмакского района Запорожской области, приехавшим на тренировочные сборы в Ингушетию, сотрудники МЧС по республике напомнили правила безопасности на воде.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи», распложенном в предгорной зоне, побывали специалисты отдела безопасности людей на водных объектах совместно со спасателями и начальником отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Бесланом Оздоевым.

Отмечается, что спасатели показали на практике приемы спасения утопающего и научили ребят оказывать первую помощь пострадавшему.

«Чтобы отдых принес только радость и прошел без происшествий, необходимо соблюдать простые правила. Нельзя купаться в незнакомых местах — на дне могут оказаться бревна, камни и коряги», — отметил Беслан Оздоев.

Напомним, что 9 августа на двухнедельные сборы в республику приехали юные борцы из подшефного Токмакского района Запорожской области. Для гостей созданы комфортные условия для проведения тренировок и досуга.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии арестовали налогового инспектора за взятку
В Ингушетии очистят русла рек Сунжа и Асса
В Ингушетии дошкольным образованием охвачено 96,5% детей
Готовность к сдаче детского сада в селе Кантышево проверили единороссы Ингушетии
В Ингушетии запустили портал для потенциальных инвесторов
Судебные приставы Ингушетии взыскали 140 тыс. рублей долга по налогам
Ингушское региональное отделение «СоюзМаш России» приняло участие в донорской акции
За мошенничество в сфере страхования будут судить жителя Ингушетии
Закупленные фондом «Сафмар» 265 тыс. учебников распределяют по школам Ингушетии
Египтянин привез в Ингушетию из Татарстана более 100 граммов мефедрона
Неизвестный в магазине выстрелил в ногу жителю Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 