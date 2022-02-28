В Ингушетии средняя урожайность с одного га в прошлом году увеличилась на 146%

Как сообщает Северо-Кавказстат, основными производителями зерна являются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве составила 56,4 %.

Наибольшие намолоты зерна в Назрановском районе (50 тыс. тонн), Сунженском (10,3 тыс. тонн) и Малгобекском (47,5 тыс. тонн) районах. Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена земледельцами Назрановского района — 39,4 центнера с га.

Урожай масличных культур составил 0,9 тыс. тонн, это больше уровня 2020 года на 0,7 тыс. тонн. Наибольший удельный вес — 71,4 % в структуре масличных культур занимает подсолнечник на зерно, рапс озимый и яровой — 23,2 %, соя — 5%.

Сельскохозяйственными организациями республики намолочено 0,2 тыс. тонн масличных культур (78,7 % к уровню прошлого года). Урожайность масличных культур в хозяйствах всех категорий составила 9,7 центнера с гектара убранной площади.

Всеми сельскохозяйственными производителями области получен урожай картофеля в размере 43,2 тыс. тонн, собрано 2,7 тыс. тонн овощей открытого грунта. По сравнению с 2020 годом валовой сбор картофеля увеличился на 39,9%, овощей открытого грунта — на 4,2 %. Основными производителями картофеля и овощей остаются хозяйства населения, на их долю приходится 69,8% и 85,5% производства соответственно.

В крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) увеличился по сравнению с 2020 годом на 54,9 тыс. тонн и составил 76,1 тыс. тонн; масличных — 0,8 тыс. тонн (1739,3% к уровню прошлого года).