В Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом

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В настоящее время в Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, заявили в Минздраве республики.

В регионе запланировано проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения и не менее 75% — лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.
Как отметили в здравоохранительном ведомстве, на сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным профилактическим мероприятием и способна защитить от тяжелого течения заболевания.

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