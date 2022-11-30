В Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом

В регионе запланировано проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения и не менее 75% — лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Как отметили в здравоохранительном ведомстве, на сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным профилактическим мероприятием и способна защитить от тяжелого течения заболевания.