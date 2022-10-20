В Ингушетии стартовал благотворительный пленэр «От сердца к сердцу»

Накануне народные художники Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев, Башир Даурбеков и Батыр Картоев, заслуженный деятель искусств республики Аюп Цуроев, художники Марина Хачубарова и Алихан Паров отправились в филиал музея ИЗО Дом-музей скульптора Руслана Мамилова в сельском поселении Джейрах. Для их плодотворной работы и пребывания куратор мероприятия заместитель директора музея ИЗО Ася Евлоева, заведующий филиалом Адибула Цуров и экскурсовод филиала Айшат Хабриева подготовили все необходимые условия.

«Можно сказать, что пленэрная живопись — особый вид изобразительного искусства, который подразумевает создание картин не в мастерской, а на природе», — рассказала директор музея ИЗО Любовь Тумгоева. — Умение работать с живой природой говорит о высоком мастерстве художника. Поэтому нас особенно порадовало, что наряду с нашими именитыми профессиональными художниками Хож-Ахмедом Имагожевым, Баширом Даурбековым, Батыром Картоевым, которые многие годы выезжают на пленэры и пишут с натуры, а также мастером ДПИ и живописцем Аюпом Цуроевым, который выезжает в самые разные уголки Ингушетии, где сама природа подсказывает ему сюжеты картин и композиций из дерева, выехали художники, сравнительно недавно открывшие в себе талант живописцев. Это Марина Хочубарова и Алихан Паров, которые впервые выехали на пленэр, и, надо сказать, их дебют очень успешен. Хочется поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв, чтобы внести свой вклад в это благое дело«.

Напомним, что по итогам благотворительного пленэра состоится выставка-продажа работ участников, а все вырученные средства пойдут на помощь региональным школам-интернатам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы не раз убеждались на мероприятиях, проводимых нашим музеем, что дети с ограниченными возможностями очень талантливы. Надеемся, что предметы для творчества и развивающие игры помогут им развивать свои способности», — отметила куратор мероприятия Ася Евлоева.

А пока пленэр продолжается, и его успешный старт дает надежду, что он станет первым в череде многих благотворительных акций.