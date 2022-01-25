Флешмоб

В Ингушетии стартовал флешмоб, посвященный 30-й годовщине подвига первого Героя России Суламбека Осканова

0

Министерство культуры Ингушетии, в рамках проведения мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине подвига Героя Российской Федерации Суламбека Осканова, запускает республиканский онлайн-флешмоб в аккаунтах социальных сетей ведомства и подведомственных учреждений культуры «Читаем про Суламбека Осканова», сообщила пресс-служба ведомства.

Для участия во флешмобе необходимо снять видео с чтением стихотворения, посвященного Герою Российской Федерации Осканову С. С., и выложить его в свой аккаунт с хештегами #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова.

В Минкультуры напомнили, что в этом году исполняется 30 лет бессмертному подвигу первого Героя России Суламбека Осканова — генерал-майора авиации, начальника Липецкого центра боевой подготовки ВВС России.

7 февраля 1992 года Суламбек Осканов на новейшем самолёте МиГ-29 совершал очередной учебный вылет, каких за время службы летчик высшего пилотажа выполнил более десяти тысяч раз. По стечению трагических обстоятельств, у самолёта отказало навигационное оборудование, в результате чего в условиях плохой видимости пилотом была потеряна пространственная ориентировка. Ночью, в сложных метеоусловиях, военный летчик сумел всё же вывести самолет из облаков и сориентироваться, но обнаружил, что находится над жилым кварталом. Отважный пилот мгновенно рассчитал все «за» и «против», и эти последние минуты он использовал для того, чтобы как можно дальше увести самолёт от жилых домов. Ценой собственной жизни Суламбек Сусаркулович предотвратил падение технически неисправного истребителя на населённый пункт и спас жизни людей.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации С. С. Осканову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 2021 году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился почти на 4%
В домах культуры Ингушетии проходят мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб»
«Россети Северный Кавказ» в 2021 году на 40% увеличили количество поданных исков к должникам в Ингушетии
Жителя Ингушетии будут судить за незаконный сбыт автомата Калашникова
Торжественная церемония открытия Года нематериального культурного наследия в Ингушетии состоится 12 февраля
Спортивный судья из Ингушетии Исрапил Баркенхоев приглашён на престижный международный турнир по вольной борьбе
В Малгобекском районе Ингушетии проходят проверки по соблюдению противоэпидемиологических норм
В Малгобеке Ингушетии по заявкам жителей города проводится работа по спилу аварийных деревьев
«Диалог» помогает развивать госпаблики Ингушетии
Преподаватель спортшколы по шахматам Сунженского района Ингушетии стал победителем турнира в Магасе
Сотрудники мэрии Карабулака Ингушетии планируют взять на учет все торговые объекты города

Главное

Яндекс.Метрика

 