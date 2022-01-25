В Ингушетии стартовал флешмоб, посвященный 30-й годовщине подвига первого Героя России Суламбека Осканова

Для участия во флешмобе необходимо снять видео с чтением стихотворения, посвященного Герою Российской Федерации Осканову С. С., и выложить его в свой аккаунт с хештегами #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова.

В Минкультуры напомнили, что в этом году исполняется 30 лет бессмертному подвигу первого Героя России Суламбека Осканова — генерал-майора авиации, начальника Липецкого центра боевой подготовки ВВС России.

7 февраля 1992 года Суламбек Осканов на новейшем самолёте МиГ-29 совершал очередной учебный вылет, каких за время службы летчик высшего пилотажа выполнил более десяти тысяч раз. По стечению трагических обстоятельств, у самолёта отказало навигационное оборудование, в результате чего в условиях плохой видимости пилотом была потеряна пространственная ориентировка. Ночью, в сложных метеоусловиях, военный летчик сумел всё же вывести самолет из облаков и сориентироваться, но обнаружил, что находится над жилым кварталом. Отважный пилот мгновенно рассчитал все «за» и «против», и эти последние минуты он использовал для того, чтобы как можно дальше увести самолёт от жилых домов. Ценой собственной жизни Суламбек Сусаркулович предотвратил падение технически неисправного истребителя на населённый пункт и спас жизни людей.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации С. С. Осканову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).