Конкурс

В Ингушетии стартовал I этап конкурса «Народный участковый-2022»

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В Ингушетии начался I этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Житель региона призывают принять в нем активное участие.

Для того, чтобы получить представление о каждом претенденте на это звание на официальном сайте МВД по республике размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, с разбивкой по территориальным органам на районном уровне.

Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Голосование проходит на официальном сайте регионального МВД с 11 по 20 сентября. По его итогам будут определены участковые уполномоченные полиции, набравшие максимальное количество голосов.

Проект «Народный участковый» — пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют — наши граждане, отметили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, II тур голосования пройдет с 7 по 16 октября между кандидатами, прошедшими первый этап конкурса. Он также состоится в онлайн-режиме на сайте МВД по Ингушетии.

Участковый уполномоченный полиции, набравший наибольшее число голосов, будет представлять республику на Всероссийском этапе конкурса.

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