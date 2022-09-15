Конкурс

В Ингушетии стартовал конкурс фотографий для школьников «Мой мемориал»

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии объявил о старте онлайн-конкурса фотографий «Мой мемориал», сообщила пресс-служба учреждения.

«Сегодня, 15 сентября, в рамках программы «Культура для школьников» запускаем онлайн-фотоконкурс «Мой мемориал». Для этого не нужно ехать в мемориальный комплекс, чтобы сделать фотографию, достаточно разместить у себя на странице в соцсетях («Одноклассники» или «ВКонтакте») свои фотографии, которые в разное время были сделаны нашими посетителями на фоне территории Мемориала памяти и славы или в экспозициях нашего музея», — сказано в релизе.

Для участия приглашаются школьники от 7 до 17 лет (любой класс). От одного участника принимается не более 5 фотографий.

Фотографии нужно опубликовать с хештегом проекта #МойМемориал до 15 декабря 2022 года. Также фотографии можно присылать на Ватсап по номеру +7-988-82-09-557 с указанием ФИО, класса и школы, далее их опубликуют на страничках и по итогам лайков подведут итоги.

Авторы лучших фотографий будут отмечены памятными сувенирами.

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