В Ингушетии стартовал Международный экологический форум «MAGAS 2021»

«У нас есть успешный опыт проведения масштабных республиканских мероприятий: субботники, участие во всероссийской акции «Вода России» уже на протяжении 5 лет. До молодых людей нам хочется донести идею создания и поддержания чистоты в том месте, где мы живём», — цитирует пресс-служба слова председателя правительства Владимира Сластенина, сказанные им на открытии.

По словам одного из организаторов форума Магомеда Евлоева, министра природных ресурсов, и. о. первого вице-премьера правительства, форум стал площадкой для обсуждения актуальных и жизненно важных проблем экологии, создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экологических проектов.

«Экология в регионе — это перспективное и динамично развивающееся направление, поддерживаемое Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Такие проекты, как форум «MAGAS 2021», очень важны для объединения российской молодёжи вокруг актуальных проблем экологии», — подчеркнул Евлоев.

На форуме также был зачитан приветственный адрес от председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Е. А. Шаройкиной.

«Сегодня Республика Ингушетия гостеприимно встречает студентов и молодых специалистов из разных регионов страны. Отрадно, что молодежь собирается вместе для обмена опытом и обсуждения наиболее актуальных и острых проблем, касающихся защиты окружающей среды, экологичного потребления, «зеленого» бизнеса, переработки ТБО и экотуризма в России... Формат таких встреч еще раз показывает свою высокую востребованность. Уверена, что форум станет эффективной площадкой для создания новых тенденций и практик, посвящённых природоохранной тематике», — сказано в нем.

Один из молодых участников форума Адам Мальсагов, директор «MAGAS 2021», отметил, что международный экологический форум проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. Такой тандем позволил принять большее количество участников, а также сделать форум масштабнее, считает он.

Всего на форуме собрались участники из 40 регионов РФ и представители 12 зарубежных стран, таких как Алжир, Египет, Сирия, Кот-д’Ивуар, Куба и т. д. Это руководители и члены экологических организаций, волонтёрских движений и госструктур. Участников ждет 4 дня насыщенной плодотворной работы.