Олимпиада

В Ингушетии стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

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В Ингушетии начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников с тура по французскому языку.

Учащиеся 7-11 классов, которые успешно преодолели школьный этап, протестируют знания по 24 предметам.

Победители муниципального этапа поборются за победу в региональном туре, который стартует в январе следующего года. Его финалисты попадут на заключительный этап, призовые результаты на котором равны вступительному испытанию по соответствующему предмету при поступлении в любой вуз России.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, поступив в высшее учебное заведение, ребята смогут претендовать на получение гранта Президента РФ в размере двадцати тысяч рублей — ежемесячно в течение всего времени обучения.

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