В Ингушетии стартовал обучающий семинар по основам социального проектирования

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, в рамках образовательного мероприятия для молодых людей подготовлена программа «От идеи до проекта за 2 дня».

Сотрудники отдела социального проектирования и социально-экономических связей Коммолодежи региона Багаудин Местоев и Али Чахкиев рассказали о тонкостях работы над социальными проектами и дали рекомендации по оформлению заявок.

«Основная задача нашего обучения заключается в том, что мы поможем раскрыть ваш скрытый потенциал и задействовать его в полную силу за столь короткое время. Поверьте, немного вашего упорства, и все получится», — отметил Чахкиев.

Так, первый день обучения был посвящён процессу усвоения теоретической базы, а в последующие два дня участники перейдут к практическому занятию по оформлению грантовых заявок.