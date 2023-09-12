В Ингушетии стартовал осенний этап акции «Сохраним лес»

Отмечается, что 3 октября вдоль дороги от сельского поселения Яндаре до села Сурхахи Назрановского района планируется высадить более 500 деревьев породы ясень. Площадь посадки будет составлять 2 га.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо провести процедуру регистрации на сайте сохранимлес. рф и приехать на выбранную локацию. Инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.

Также в экологическом ведомстве предлагают жителям выбрать территорию, которая, по их мнению, нуждается в озеленении, и сообщить ее точную локацию.

Напомним, что за 4 года в рамках Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес» было высажено около 10 тысяч деревьев.