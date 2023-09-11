Проголосовать можно на сайте республиканского МВД в период с 11 по 20 сентября. По итогам будут определены конкурсанты, набравшие максимальное количество голосов и проходящие во второй тур.

Стоит отметить, что конкурс традиционно проходит в три этапа и завершается ко Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.

С дополнительной информацией о каждом претенденте на звание «Народный участковый — 2023» участники голосования смогут ознакомиться на сайте МВД по республике, где будут размещены необходимые сведения о числе раскрытых преступлений при содействии того или иного конкурсанта, о количестве рассмотренных им обращений, персональных достижениях и так далее.