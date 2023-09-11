Конкурс

В Ингушетии стартовал первый этап конкурса «Народный участковый — 2023»

0

В регионе стартовал первый этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Ингушетии.

Проголосовать можно на сайте республиканского МВД в период с 11 по 20 сентября. По итогам будут определены конкурсанты, набравшие максимальное количество голосов и проходящие во второй тур.

Стоит отметить, что конкурс традиционно проходит в три этапа и завершается ко Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.

С дополнительной информацией о каждом претенденте на звание «Народный участковый — 2023» участники голосования смогут ознакомиться на сайте МВД по республике, где будут размещены необходимые сведения о числе раскрытых преступлений при содействии того или иного конкурсанта, о количестве рассмотренных им обращений, персональных достижениях и так далее.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии собираются принять законы о предоставлении льгот для информационно-технологического бизнеса
Энергетики при установке «умных» счетчиков столкнулись с противодействием в двух селах Ингушетии
Ингушские лучники примут участие в фестивале культуры и спорта народов юга России
Голосование в Ингушетии прошло без нарушений общественного порядка
В столице Ингушетии фонд «Сафмар» капитально отремонтировал гимназию «Марем»
Житель Ингушетии лишился более 120 тыс. рублей при попытке заработать в интернете
Книжный фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился поэтическим сборником Микаила Гуцериева
Сотрудники Роспотребнадзора по Ингушетии привились от гриппа
Аппарат УПЧ в Ингушетии не зафиксировал нарушение в ходе выборов
Ингушский спортсмен Рашид Дзангиев попал в состав юношеской сборной России по греко-римской борьбе
Ингушский борец Акромат Шакриев завоевал «золото» на межрегиональном турнире в Чечне

Главное

Яндекс.Метрика

 