В лицее № 1 г. Назрани прошло конкурсное испытание «Учитель-профессионал», которое состоит из трёх заданий — «Урок», «Педагогический диктант», «Разговор со школьниками».

Педагогическое мастерство и профессионализм продемонстрировали учителя из разных школ Ингушетии — участники регионального этапа. Так, конкурсная комиссия оценивала уроки по биологии, химии и английскому языку. Следующий этап — учебные занятия по истории и математике.

«Площадка конкурса служит не только эффективному профессиональному и личностному развитию участников, но и инструментом повышения престижности профессии учителя, поддерживая педагогов страны в их высокой общественной миссии», — отметила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова.