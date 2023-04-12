Конкурс

В Ингушетии стартовал первый тур регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2023»

0

В Ингушетии стартовал первый тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023».

В лицее № 1 г. Назрани прошло конкурсное испытание «Учитель-профессионал», которое состоит из трёх заданий — «Урок», «Педагогический диктант», «Разговор со школьниками».

Педагогическое мастерство и профессионализм продемонстрировали учителя из разных школ Ингушетии — участники регионального этапа. Так, конкурсная комиссия оценивала уроки по биологии, химии и английскому языку. Следующий этап — учебные занятия по истории и математике.

«Площадка конкурса служит не только эффективному профессиональному и личностному развитию участников, но и инструментом повышения престижности профессии учителя, поддерживая педагогов страны в их высокой общественной миссии», — отметила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии стартовал первый этап профилактической операции «Дети России — 2023»
В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили ход призывной кампании
Ингушский футболист Магомед Оздоев забил очередной гол в рамках Турецкой суперлиги
Жительнице Ингушетии придется вернуть государству незаконно полученный маткапитал
В Назрани 15 апреля пройдёт общегородской субботник
Коммунальщики Магаса оперативно устранили аварию в канализационной сети
В Назрановском районе Ингушетии активно проводятся мероприятия по весеннему призыву в армию
Полиция отреагировала на публикацию «Ингушетии» о новом месте скопления суицидников
В пресс-центре газеты «Ингушетия» прошла пресс-конференция, посвящённая Всероссийской ярмарке трудоустройства
Схрон ликвидированного в ходе боестолкновения лидера бандгруппы нашли в Ингушетии
В Ингушетии пройдёт чемпионат по профессиональному мастерству

Главное

Яндекс.Метрика

 