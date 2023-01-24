Марафон

В Ингушетии стартовал поэтический марафон к 85-летию Саида Чахкиева

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Сунженская центральная библиотека запустила поэтический марафон «Читаем Саида Чахкиева», приуроченный к 85-летию писателя, рассказали газете «Ингушетия» в учреждении.

Библиотекарь Хава Бештоева дала старт акции и прочла стихотворение Чахкиева у книжной выставки «У вдохновения под крылом», оформленной в библиотеке к юбилейной дате.

Также в мероприятии приняли участие ученицы 10 «А» класса сунженской школы № 7 Фариза Дошхоклоева и Аза Цечоева. Видеоролики размещены на странице во «ВКонтакте» Сунженской центральной библиотеки.

«В акции могут принять участие все желающие», — уточнили библиотекари.

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