Кинофестиваль

В Ингушетии стартовал прием заявок на кинофестиваль «Золотая башня»

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Министерство культуры Ингушетии объявило о приеме заявок на участие в VIII Международном кинофестивале «Золотая башня», который пройдет в республике с 25 по 28 декабря.

На конкурс могут быть заявлены фильмы из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Прием заявок продлится до 23 декабря 2022 года (включительно).

В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.

Заявки направлять на адрес Минкультуры Ингушетии: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т Зязикова, 16А. Электронная почта: otdelmk@bk. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-42-30.

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