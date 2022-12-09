В Ингушетии стартовал прием заявок на кинофестиваль «Золотая башня»
Министерство культуры Ингушетии объявило о приеме заявок на участие в VIII Международном кинофестивале «Золотая башня», который пройдет в республике с 25 по 28 декабря.
На конкурс могут быть заявлены фильмы из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Прием заявок продлится до 23 декабря 2022 года (включительно).
В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.
Заявки направлять на адрес Минкультуры Ингушетии: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т Зязикова, 16А. Электронная почта: otdelmk@bk. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-42-30.