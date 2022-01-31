Конкурс

В Ингушетии стартовал прием заявок на конкурс чтецов среди учащихся колледжей в рамках декады родного языка

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В рамках декады ингушского языка в республике пройдет конкурс чтецов по роману народного писателя Исы Кодзоева «Гlалгlай», сообщили в колледже сервиса и быта, который выступил организатором мероприятия.

Участникам конкурса предстоит выразительно рассказать отрывок из романа-эпопеи «Гlалгlай» (4-5 страниц), провести литературный и лингвистический анализ текста.

Конкурс пройдет в несколько этапов. В отборочном туре осуществляется прием заявок от организаторов колледжей Ингушетии. В основном туре, который пройдет в колледже сервиса и быта, состоится отбор активных чтецов для участия в финале, где определится победитель.

Заявки отправлять по электронной почте: upu2@mail. ru, Makknaur@mail. ru. В заявке от колледжа указать ФИО студентов, заявленных для участия в проекте.
Победители конкурса получат денежные призы: за первое место — 50 тыс. руб., за второе — 30 тыс. рублей, за третье — 20 тыс. руб.

Проект реализуется при поддержке парламента Ингушетии по инициативе заместителя председателя Народного собрания Руслана Парова.

Исса Кодзоев — один из самых уважаемых современных национальных писателей, автор романа-эпопеи в семи книгах «Ингуши» о жизни ингушского народа в XIII-XIV веках, романов «Обвал» и «Сулумбек Сагопшинский», «Элбазкъий зама», рассказов и повестей «Другими словами...», «Над бездной», «Сердца отважных» и многих других.

Его произведения открывают перед читателем традиции и обычаи народа, исторические события, через которые прошли отважные ингуши, судьбы национальных героев, также направляют современное общество, представляя собой ценные духовные ориентиры.

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