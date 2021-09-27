Кинофестиваль

В Ингушетии стартовал прием заявок на участие в VII Международном кинофестивале «Золотая башня»

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В Ингушетии стартовал прием заявок на участие в VII Международном кинофестивале «Золотая башня», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Заявки на фестиваль, который проводится совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации и Госфильмофондом России, принимаются до 1 ноября 2021 года.

На конкурс могут быть заявлены фильмы как из всех регионов России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.

Заявки направлять в адрес Минкультуры Ингушетии: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т Зязикова, 16А. Электронная почта: otdelmk@bk. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-42-30.

Вся дополнительная информация (положение и форма заявки) размещена на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.

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