В Ингушетии стартовал прием заявок на участие в VII Международном кинофестивале «Золотая башня»
В Ингушетии стартовал прием заявок на участие в VII Международном кинофестивале «Золотая башня», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Заявки на фестиваль, который проводится совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации и Госфильмофондом России, принимаются до 1 ноября 2021 года.
На конкурс могут быть заявлены фильмы как из всех регионов России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.
Заявки направлять в адрес Минкультуры Ингушетии: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т Зязикова, 16А. Электронная почта: otdelmk@bk. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-42-30.
Вся дополнительная информация (положение и форма заявки) размещена на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.