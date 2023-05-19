В Ингушетии стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»

Отмечается, что в соревновании принимают участие школьники, студенты и специалисты, которые соревнуются в следующих компетенциях: бисероплетение, изобразительное искусство, медицинский и социальный уход, учитель начальных классов, психология, экономика и бухгалтерский учет, туризм, карвинг, закройщик, массажист, дошкольное воспитание, кондитерское дело. Также впервые в этом году введена компетенция «Халва», по которой соревновались 5 участников.

Церемонию открытия посетили представители Минобрнауки региона, Минтруда республики, а также депутаты местного парламента. Все они поддержали участников, пожелали им не бояться трудностей и смело идти вперёд.