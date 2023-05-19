В Ингушетии стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»

0

В колледже сервиса и быта прошла торжественная церемония открытия VI Регионального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», сообщили в Минобрнауки республики.

Отмечается, что в соревновании принимают участие школьники, студенты и специалисты, которые соревнуются в следующих компетенциях: бисероплетение, изобразительное искусство, медицинский и социальный уход, учитель начальных классов, психология, экономика и бухгалтерский учет, туризм, карвинг, закройщик, массажист, дошкольное воспитание, кондитерское дело. Также впервые в этом году введена компетенция «Халва», по которой соревновались 5 участников.

Церемонию открытия посетили представители Минобрнауки региона, Минтруда республики, а также депутаты местного парламента. Все они поддержали участников, пожелали им не бояться трудностей и смело идти вперёд.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратур Ингушетии проконтролирует ход расследования дела о смерти ребенка после истязаний
Иномарку с 2 тыс. неоплаченных штрафов на 1 млн рублей арестовали в Ингушетии
К Дню пограничника в Ингушетии прошли соревнования по мини-футболу
Ингушетия и Карачаево-Черкесия будут взаимодействовать в АПК, туризме и промышленности
Библиотеки Ингушетии будут укомплектованы новой детской литературой
В Ингушетии чествовали серебряного призера первенства России по вольной борьбе Акрамата Шакриева
В краеведческом музее Ингушетии представили реконструированные старинные музыкальные инструменты
На форуме в Казани Махмуд-Али Калиматов принял участие в деловом завтраке
Ряд встреч провел Глава Ингушетии на полях KazanForuma в Татарстане
В Ингушетии состоялся финал военно-спортивной игры «Победа»
Глава Ингушетии и руководитель Росреестра провели рабочую встречу

Главное

Яндекс.Метрика

 