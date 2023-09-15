Фестиваль

В Ингушетии стартовал региональный этап фестиваля «Белая трость» для слабовидящих детей

0

В республике стартовал региональный этап фестиваля «Белая трость» для слепых и слабовидящих детей, сообщила пресс-служба министерства культуры Ингушетии.

Мероприятие проходит в городе Сунжа, во Дворце культуры. Одним из почетных гостей стала основательница фестиваля — член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.

Перед началом мероприятия с народной артисткой РФ, художественным руководителем Центра социальной интеграции встретился Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Диана Гурцкая рассказала участникам встречи, на которой присутствовали представители правительства, о своем жизненном пути.

Руководитель субъекта поблагодарил артистку за общественную работу, которую она проводит для детей с инвалидностью, включив в сферу своей деятельности и ингушских детей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии встретился в Магасе с народной артисткой России Дианой Гурцкой
Подозреваемые в участии в МТО и нападениях на силовиков стали фигурантами нового дела в Ингушетии
Малгобекские юнармейцы приняли участие в «Веселых стартах»
МЧС Ингушетии проводит акцию по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Ливии
Представители Ингушетии оказали содействие в съемках фильма о Гейдаре Алиеве
В Ингушетии повышают надежность электроснабжения более 120 тыс. жителей и 123 объектов Назрани
МЧС по Ингушетии объявило штормовое предупреждение
Гендиректору газовых компаний Ингушетии вручена государственная награда
За убийство и хранение оружия будут судить жителя Ингушетии
В Ингушетии разыскивают пропавшую женщину с двумя детьми
В Назрановском районе Ингушетии ребенка возвратили матери

Главное

Яндекс.Метрика

 