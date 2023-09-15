В Ингушетии стартовал региональный этап фестиваля «Белая трость» для слабовидящих детей
В республике стартовал региональный этап фестиваля «Белая трость» для слепых и слабовидящих детей, сообщила пресс-служба министерства культуры Ингушетии.
Мероприятие проходит в городе Сунжа, во Дворце культуры. Одним из почетных гостей стала основательница фестиваля — член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.
Перед началом мероприятия с народной артисткой РФ, художественным руководителем Центра социальной интеграции встретился Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Диана Гурцкая рассказала участникам встречи, на которой присутствовали представители правительства, о своем жизненном пути.
Руководитель субъекта поблагодарил артистку за общественную работу, которую она проводит для детей с инвалидностью, включив в сферу своей деятельности и ингушских детей.