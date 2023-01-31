Конкурс

В Ингушетии стартовал региональный конкурс на звание лучшего Дома культуры

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В Ингушетии стартовал первый этап регионального конкурса, по итогам которого выберут лучший в республике Дом культуры, сообщила нашей газете начальник информационно-правового отдела регионального Минкультуры Хатима Хадзиева.

Организатором масштабного мероприятия, в ходе которого все ДК республики продемонстрируют свои достижения, выступает Республиканский дом народного творчества имени заслуженной артистки России Клавдии (Раи) Евлоевой.

Оргкомитет, в состав которого вошли представители РДНТ — и. о. директора Марем Котиева, худрук Асет Абдурзакова, методист Беслан Газдиев и видеограф Ислам Цуров, уже посетил дома культуры сельских поселений Плиево и Барсуки Назрановского района, где состоялись первые отчетные концерты. По словам, собеседницы, отчетные концерты проводятся ежегодно, но в этот раз их особенность в том, что они проходят в рамках конкурса на звание лучшего ДК.

В ходе проведения второго этапа конкурса жюри учтет количество творческих коллективов по разным направлениям искусства и их участников, также количество проведенных культурно-массовых мероприятий по итогам отчетного года. Не останется без внимания и участие учреждений в конкурсах и фестивалях на различных уровнях.

Итоги конкурса будут подведены весной, победители и призеры будут награждены денежными премиями.

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