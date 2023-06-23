В Ингушетии стартовал резервный период основного этапа ЕГЭ-2023

Как сообщили в Минобрнауки региона, всего на сдачу этого предмета было заявлено 653 выпускника. Экзамены прошли в трех пунктах проведения ЕГЭ в штатном режиме, без сбоев.

Отмечается, что во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, использовалась технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов проконтролировали представители Минобрнауки Ингушетии, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2023 пройдут с 22 июня по 1 июля 2023 года. 23 июня состоится резервный день ЕГЭ по географии, литературе и иностранному языку.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.