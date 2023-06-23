ЕГЭ

В Ингушетии стартовал резервный период основного этапа ЕГЭ-2023

0

В Ингушетии стартовал резервный период основного этапа ЕГЭ-2023 с экзамена по русскому языку.

Как сообщили в Минобрнауки региона, всего на сдачу этого предмета было заявлено 653 выпускника. Экзамены прошли в трех пунктах проведения ЕГЭ в штатном режиме, без сбоев.

Отмечается, что во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, использовалась технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов проконтролировали представители Минобрнауки Ингушетии, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2023 пройдут с 22 июня по 1 июля 2023 года. 23 июня состоится резервный день ЕГЭ по географии, литературе и иностранному языку.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В честь Дня молодежи в столице Ингушетии пройдет турнир по стрельбе из лука
В Ингушетии в следующем году построят первый реабилитационный центр для ветеранов СВО
В пришкольных лагерях Ингушетии реализуется проект «Лето Селаlад»
В Малгобеке Ингушетии сформированы участковые избирательные комиссии на пять лет
В Ингушетии три дня объявлены выходными в честь праздника Курбан-байрам
Единороссы Ингушетии провели мастер-класс по боксу в рамках марафона «Сила России»
Фермерам Ингушетии, чьи посевы пострадали от стихии, будет оказана помощь
Энергетики и судебные приставы Ингушетии работают над повышением платежной дисциплины
В столице Ингушетии выявляли нахождения подростков на улицах в ночное время
В Гостехнадзоре Минсельхоза Ингушетии обсудили вопросы безопасной эксплуатации аттракционов
В Назрани заменят километр ветхих водопроводных сетей

Главное

Яндекс.Метрика

 