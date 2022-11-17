В Ингушетии стартовала акция ко Дню преподавателя высшей школы

Студентам предлагается поздравить тех, кто открыл путь к любимой профессии, помог в судьбоносном решении или просто не был равнодушен, когда они нуждались в поддержке. В каждом корпусе ИнгГУ установлены коробки, где можно оставить пожелания и поздравления.

«Дорогие студенты, не жалейте бумаги и чернил, теплых слов и искренних признаний. 19 ноября мы проведем эфир, во время которого зачитаем самые милые и добрые пожелания», — сказано в сообщении.