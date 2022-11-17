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В Ингушетии стартовала акция ко Дню преподавателя высшей школы

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Ингушский государственный университет в преддверии Дня преподавателя высшей школы, который отмечается 19 ноября, запускает акцию «Поздравь любимого преподавателя», сообщила пресс-служба вуза.

Студентам предлагается поздравить тех, кто открыл путь к любимой профессии, помог в судьбоносном решении или просто не был равнодушен, когда они нуждались в поддержке. В каждом корпусе ИнгГУ установлены коробки, где можно оставить пожелания и поздравления.

«Дорогие студенты, не жалейте бумаги и чернил, теплых слов и искренних признаний. 19 ноября мы проведем эфир, во время которого зачитаем самые милые и добрые пожелания», — сказано в сообщении.

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