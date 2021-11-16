В Ингушетии стартовала акция «Коробка храбрости»

Одними из первых в акции приняли участие депутаты и сотрудники горсовета столицы Ингушетии.

«После заполнения боксы будут установлены в процедурных кабинетах детских больниц, чтобы каждый ребенок, прошедший болезненные или неприятные процедуры, смог взять себе подарок за храбрость», — отметила председатель городского совета депутатов Залина Льянова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в офисах партнёрских организаций были установлены «Коробки храбрости», в которых хранятся небольшие подарки — призы за смелость. В дальнейшем все собранные подарки будут переданы в детские больницы.

Акция проходит в рамках реализации федерального проекта единороссов «Партия добрых дел».

Она продлится до 28 ноября. К акции может присоединиться любой желающий.