Акция

В Ингушетии стартовала акция «Коробка храбрости»

0

В Ингушетии стартовала акция «Коробка храбрости», приуроченная к Всемирному дню ребёнка, который отмечается 20 ноября.

Одними из первых в акции приняли участие депутаты и сотрудники горсовета столицы Ингушетии.

«После заполнения боксы будут установлены в процедурных кабинетах детских больниц, чтобы каждый ребенок, прошедший болезненные или неприятные процедуры, смог взять себе подарок за храбрость», — отметила председатель городского совета депутатов Залина Льянова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в офисах партнёрских организаций были установлены «Коробки храбрости», в которых хранятся небольшие подарки — призы за смелость. В дальнейшем все собранные подарки будут переданы в детские больницы.

Акция проходит в рамках реализации федерального проекта единороссов «Партия добрых дел».
Она продлится до 28 ноября. К акции может присоединиться любой желающий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке Ингушетии продолжаются работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры
Грепплеры из Сунженского района Ингушетии завоевали 17 медалей на турнире в Санкт-Петербурге
В Сунженском районе Ингушетии переписано 100% жителей
Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на чемпионате России по джиу-джитсу в Москве
Ингушские спортсмены стали призерами межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе
Как новичку правильно инвестировать на рынке криптовалют
Как правильно выбрать представителя на валютном рынке
В Ингушском госуниверситете написали экологический диктант
Обладателя крапового берета Султана Арапиева поздравил Глава Ингушетии
В Ингушетии переписано 100% жителей
Ингушские юнармейцы совершили свои первые прыжки с парашютом

Главное

Яндекс.Метрика

 