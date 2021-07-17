В Ингушетии стартовала акция по раздаче жертвенных животных в честь Курбан-Байрама

«По указанию Главы республики Махмуда-Али Калиматова Минсельхозом Ингушетии с 17 по 19 июля проводится благотворительная акция на средства Национального фонда развития региона. Всего будет роздано более 1,5 тыс. голов овец. Мелкий рогатый скот распределяется через муниципальные образования, благотворительные фонды между малообеспеченными, остронуждающимися семьями, которые не имеют финансовой возможности самостоятельно приобрести животных для жертвоприношения», — сказал Цороев.

По словам помощника вице-премьера, сегодня раздача проходила в основном на территории Малгобека и Малгобекского района. На текущий момент уже распределено 345 голов овец.

Помощь получили семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, инвалиды, малоимущие семьи.

Как сообщили нашему изданию в мэрии Малгобека, в преддверии праздника Г1урба 80 малоимущих семей города получили помощь.

«Эта поддержка особенно ценна в период совершения обряда жертвоприношения, так как часть сограждан не могут совершить его самостоятельно по финансовым причинам. Распределение скота производилось сегодня представителями местного духовенства по имеющимся у них спискам малообеспеченных семей. Необходимое содействие в проведении благотворительного мероприятия оказали сотрудники администрации города», — сказал представитель администрации.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 18, 19 и 20 июля на сельхозрынках в Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском районах, а также в городе Карабулаке проведут ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота по низким ценам.

Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. В течение трех дней мусульмане просят прощения у близких, посещают могилы предков и молятся, прося Всевышнего о мире и добре.

Праздник тесно связан с хаджем: 10-го числа месяца Зуль-Хиджа паломники отправляются в долину Мина, где каждый бросает в столбы, символизирующие Иблиса, семь камешков, подобранных им в Муздалифе. Далее следует жертвоприношение овец, коз или верблюдов.

Мясо жертвенного животного делится на три части: одну раздают бедным, из другой готовят праздничное угощение для друзей и родственников, а третью хозяин может оставить себе.