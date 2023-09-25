Акция

В Ингушетии стартовала банковская акция «Монетная неделя»

0

С 25 сентября по 8 октября в Ингушетии, как и во всей стране, проходит акция «Монетная неделя». Жители республики могут бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты или положить их на свои счета, сообщили газете «Ингушетия» в отделении — Национальный банк по региону.

Сообщается, что в настоящее время на каждого россиянина приходится около 500 монет, большая часть которых находится в активном обращении и не выполняет своей разменной функции.

Цель акции — помочь вернуть в оборот мелочь, скопившуюся в копилках. Некоторые банки предлагают в качестве бонуса памятные монеты или сувениры.

В Ингушетии к «Монетной неделе» присоединятся восемь офисов двух коммерческих банков во всех городах республики. Подробные адреса смотрите по ссылке.

Отметим, что акция проводится при поддержке Банка России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии озвучили итоги республиканского турнира по грэпплингу
Ингушетия получит 53,6 млн рублей на развитие мелиорации сельхозземель
Ингушским школьникам рассказали о подвигах погибших в СВО земляков
Очередной гуманитарный груз отправили из Ингушетии в Токмакский район Запорожской области
«Ингушэнерго» осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого имущества
В Ингушетии воссоздали древнюю технологию изготовления курхарса
Почти 1400 изоляторов на линиях электропередачи заменят «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии
Пожар на мусорном полигоне в Ингушетии произошёл из-за нарушений регионального оператора
Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль «Проделки двух кузенов»
Ингушская делегация представила республику на форуме «Историко-культурное наследие России»
МКЖР Ингушетии приглашает на выставку, посвященную Солженицыну

Главное

Яндекс.Метрика

 