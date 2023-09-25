В Ингушетии стартовала банковская акция «Монетная неделя»

Сообщается, что в настоящее время на каждого россиянина приходится около 500 монет, большая часть которых находится в активном обращении и не выполняет своей разменной функции.

Цель акции — помочь вернуть в оборот мелочь, скопившуюся в копилках. Некоторые банки предлагают в качестве бонуса памятные монеты или сувениры.

В Ингушетии к «Монетной неделе» присоединятся восемь офисов двух коммерческих банков во всех городах республики. Подробные адреса смотрите по ссылке.

Отметим, что акция проводится при поддержке Банка России.