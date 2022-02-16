В Ингушетии стартовала Декада ингушского языка и литературы

Макка Наурузова — автор нескольких детских книг на ингушском языке и сетевого проекта «Г1алат», создатель литературной площадки «Боамби», действующей на базе модельной библиотеки в Назрани. Литературным творчеством Наурузова занимается с детства, ее творчество систематически появлялось на страницах детского журнала «Села1ад».

На встрече с пятиклассниками Сунженской школы № 2 и их преподавателем Макка Наурузова представила свое издание для детей «Лилинг», экземпляры которого передала в дар библиотеке, а также участникам мероприятия.

Открывая встречу, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев рассказал о зарождении и развитии ингушской литературы и языка и призвал школьников заниматься литературным творчеством, не стесняясь показывать свои работы опытным мастерам, таким как Наурузова.

Мероприятие прошло в интерактивной форме, Макка Наурузова провела с детьми мастер-класс по правильному произношению и значению слов и фраз ингушского языка в формате своего авторского проекта «Г1алат». Такой формат увлек школьников, и они с удовольствием включились в игру. Также были показаны видеоролики этого сетевого проекта, которые очень понравились участникам встречи.

Дети в свою очередь прочли стихи Наурузовой из ее сборника на ингушском языке.

В завершение мероприятия библиотекари представили видеоролик сетевого проекта Национальной библиотеки «Литературное ожерелье» и призвали учащихся принять в нем участие.