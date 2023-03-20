ЕГЭ

В Ингушетии стартовала досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе

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В Ингушетии на базе шестой школы Назрани стартовала досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе.

Как сообщили в Минобрнауки республики, экзамен проходит в штатном режиме. Отмечается, что этот этап будет проходить с 20 марта по 19 апреля во всех субъектах страны.

На досрочную сдачу ЕГЭ по географии и литературе в Ингушетии заявлено 172 участника. На пункте сдачи организовано 100-процентное видеонаблюдение с онлайн-трансляцией.

Для обеспечения объективности проведения экзаменов в республику прибыли 12 федеральных наблюдателей и 2 эксперта, организован информационно-ситуационный центр, при котором онлайн работают наблюдатели.

Напомним, работает телефон горячей линии: +7 (8732) 22-25-73.

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