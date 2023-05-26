ОГЭ

В Ингушетии стартовала государственная итоговая аттестация ОГЭ

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24 мая прошла сдача основного государственного экзамена по истории, физике, биологии.

Как сообщили в Минобрнауки республики, в Ингушетии открыто 25 пунктов проведения этих экзаменов.

Отмечается, что в регионе на сдачу ОГЭ по истории было заявлено 1870 участников, по биологии — 4582, по физике — 41 и один участник с ОВЗ.

Напомним, следующий экзамен пройдет 30 мая, в этот день выпускники будут сдавать обществознание, информатику и ИКТ, географию и химию.

 

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