Участниками мероприятия выступили поисковые отряды из Астраханской области, Пермского края, Чеченской Республики, Северной Осетии и Ингушетии. В рамках данного мероприятия, которое продлится до 12 сентября, проведены экскурсии по городу Малгобек (музей, мемориал «Слава», сквер, места боевых действий и т. д.), уроки мужества для юнармейцев и учащихся общеобразовательных учреждений. Организаторами вахты являются РОО РИ «Поисковый отряд «Патриот», ГБУ ЦВПВПМВС «Молодой патриот» и ИРО ВООВ «Боевое братство» при поддержке администрации города Малгобек.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти «Малгобекский рубеж — 2021» начаты поисковые и разведывательные работы совместно с волонтерами из других регионов. В первый же день поисковики нашли след Второй мировой войны — обломок фюзеляжа самолёта, который в годы войны был подбит на подступах к Малгобеку. Раскопками в холмистой местности занимаются поисковые отряды Ингушетии, Пермского края и Астраханской области.

«В прошлом году нам довелось поработать здесь, но недолго, в силу некоторых обстоятельств, — отметил Александр Мухаметшин, руководитель поискового отряда «Ленинская каска», Пермский край. — В основном мы проводили разведку. В этом году планируем точно так же помочь в поиске. В принципе, мы готовы к любым видам работ».