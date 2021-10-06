В Ингушетии стартовала научная конференция «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона»

Крупный научный форум проходит под эгидой Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Министерства культуры Ингушетии, Межрегионального центра библиотечного сотрудничества и Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева, Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева и Ингушского государственного университета.

С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель председателя регионального правительства Марьям Амриева, министр культуры Темерлан Дзейтов, замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, замминистра образования Пятимат Угурчиева, проректор по научной работе ИнгГУ Магомед Дзауров.

От делегации гостей форума с приветственным словом выступил президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва), председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин. Он является также руководителем рабочей группы данной программы по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве.

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады в рамках реализации государственной программы сохранения родного языка в Республике Ингушетия. Евгений Кузьмин осветил современные проблемы сохранения и развития миноритарных языков в условиях многоязычия в России и в мире, их пути решения и перспективы. Директор ИнгНИИ Нина Барахоева выступила с докладом «Ингушский язык, фольклор и литература как объекты научных исследований». Замминистра образования и науки Ахмед Парагульгов рассказал о современных подходах и практиках сохранения и развития языка. Директор республиканского Дома народного творчества Ильяс Евлоев представил доклад «Роль педагогического образования и уровня подготовки преподавателей родного языка в формировании устойчивого интереса к восприятию и качеству владения родным языком у обучающихся».

Участники пленарного заседания отметили, что сохранение языка является условием сохранения народа, имеет решающее значение для личности и способствует формированию позитивной самооценки, поэтому к этому вопросу необходимо подходить слаженно и комплексно. Только совместная, правильно спланированная и активно осуществляемая языковая политика позволит сегодня увеличить эффективность усилий, направленных на всемерное поддержание или возрождение родного языка.

«Я глубоко убежден, что если мы приучим подрастающее поколение относиться к родному языку бережно, гордиться им и внушим им, что в нём сливаются тысячи голосов наших предков и соединяются знания об этносе, то мы получим в будущем поколение, которое знает свою культуру, историю, свой язык, свои традиции, что в свою очередь приведет к тому, что этнос сохранит свою идентичность и культуру», — сказал министр культуры Дзейтов.

Участники конференции выразили уверенность, что ее проведение будет способствовать повышению социальной эффективности и расширению деятельности по сохранению языков.

Конференция продолжится сегодня, 6 октября, рядом научных секций, посвященных решению стоящих перед научным сообществом актуальных проблем в деле сохранения родного языка.