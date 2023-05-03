Технологии

В Ингушетии стартовала подготовка первых кадров в сфере BIM-технологий

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Азраил Пошев

В Ингушском государственном университете прошла лекция на тему «BIM — технологии в проектировании и строительстве».

Как сообщили в Коммолодёжи республики, спикером мероприятия выступил Азраил Пошев, являющийся руководителем департамента информационного моделирования в девелоперской компании Zak Development, экспертом ТК 505 Минстроя России «Информационное моделирование», а также первым дипломированным специалистом России по данной специальности.

Отмечается, что в ходе мероприятия лектор рассказал студентам строительного факультета вуза, что такое BIM-технологии, историю развития, нормативную базу, текущую ситуацию на рынке труда и многое другое.

«В настоящее время в Ингушетии всё ещё высокие показатели безработицы. Мы не можем построить большое количество предприятий, но можем минимизировать безработицу с помощью вовлечения молодых ребят в сферу IT. К 2024 году дефицит специалистов в сфере BIM — технологий будет до 300 000, соответственно обучать и направлять наших ребят мы должны уже сейчас. В ближайшее время будем проводить встречи с нашими студентами, рассказывая об основах данной специальности, углубляясь в отечественные и зарубежные программные комплексы, разделы проектирования, стадии строительства и многое другое», -отметил Пошев.

После лекции было создано сообщество, куда вошли наиболее инициативные студенты Ингушетии, изъявившие желание развиваться в данном направлении.

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