Проект

В Ингушетии стартовала программа поощрения активной молодежи

0

В республике запущена программа поощрения активных молодых людей в субъектах России «Лидеры региона — 2023», сообщает пресс-служба регионального комитета по делам молодежи.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с целью выявления, поощрения и поддержки активистов среди молодого поколения.

Участниками программы могут стать жители в возрасте от 18 до 35 лет, которые достигли определенных успехов в сфере молодежной политики.

Победителей, получающих возможность совершить туристическую поездку по программе общественно полезного и патриотического молодежного туризма «Больше, чем путешествие», определят члены экспертной комиссии.

Подать заявку на участие можно, перейдя по ссылке https://forms. yandex. ru/u/651d15f9068ff032bf76e6e7/.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Иностранца будут судить в Ингушетии за нападение на своего соотечественника
В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
В горной Ингушетии обнаружена древняя кузница
В трех населенных пунктах Ингушетии отключат воду
Врачи карабулакской больницы в Ингушетии провели выездной осмотр семей участников СВО
Ингушетия в аутсайдерах по уровню зарплат в 2023 году
Личный состав ОФСИН по Ингушетии был поднят по тревоге
В Ингушетии пройдет всероссийский турнир по панкратиону памяти Уматгирея Барханоева
Жителю Ингушетии грозит до 5 лет тюрьмы за кражу насоса из газозаправочной станции
Сотрудники ингушского филиала фонда «Защитники Отечества» навестили ветерана СВО
Вопросы газоснабжения и безопасности абонентов обсудили в столице Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 