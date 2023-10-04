В Ингушетии стартовала программа поощрения активной молодежи

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с целью выявления, поощрения и поддержки активистов среди молодого поколения.

Участниками программы могут стать жители в возрасте от 18 до 35 лет, которые достигли определенных успехов в сфере молодежной политики.

Победителей, получающих возможность совершить туристическую поездку по программе общественно полезного и патриотического молодежного туризма «Больше, чем путешествие», определят члены экспертной комиссии.

Подать заявку на участие можно, перейдя по ссылке https://forms. yandex. ru/u/651d15f9068ff032bf76e6e7/.