В Ингушетии стартовала сдача ЕГЭ по географии, литературе и химии

В преддверии основного этапа заместитель председателя правительства Ингушетии — министр образования и науки региона совместно с сенатором РФ, председателем ГЭК Мухарбеком Барахоевым провела совещание с руководителями ППЭ и членами ГЭК по вопросу проведения экзаменационной кампании ЕГЭ-2023.

По словам вице-премьера, важно обеспечить объективность процедуры ГИА для создания равных условий для всех выпускников.

«Необходимо также отметить, что проведение ЕГЭ на должном уровне возможно лишь при эффективном межведомственном взаимодействии с вовлечением силовых структур, технических служб, медицинских организаций, районных и городских администрации. Минобрнауки РИ скоординирована работа в данном направлении», — отметила Эсет Бокова.

Отмечается, что все пункты проведения экзаменов обеспечены металлоискателями, системами видеонаблюдения, подавления сотовой связи.

Также в Минобрнауки республики была проведена встреча с родителями выпускников. По словам Эсет Боковой, в текущем году организован отдельный пункт проверки заданий, а работа конфликтной комиссии и рассмотрение апелляций будет осуществляться с привлечением федеральных экспертов предметных комиссий.

«Необходимо затронуть тему экстренных ситуаций, которые могут возникнуть в день проведения ЕГЭ. В случае заболевания или отсутствия выпускника по уважительной причине необходимо иметь подтверждение, чтобы сохранять возможность пересдачи в резервный период», — сказала Эсет Бокова.

Обращаясь к родителям выпускников, вице-премьер отметила, что экзаменационная кампания — это волнительный и тяжелый период для выпускников, и родителям необходимо найти правильный подход к детям, не накаляя ситуацию, а, наоборот, стараясь поддержать и подбодрить выпускников.