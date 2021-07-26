Экспедиция

В Ингушетии стартовала третья в этом сезоне краеведческая экспедиция на квадроциклах

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В Ингушетии стартовала третья в этом сезоне краеведческая экспедиция на квадроциклах в рамках проекта «Наследие России», начавшая свой пятидневный тур в республике.

Участников ждёт увлекательное и познавательное путешествие по живописным горным дорогам, перевалам и ущельям, посещение уникальных объектов природы и памятников истории республик Кавказа.

«Подобные мероприятия — пример плодотворного взаимодействия туроператоров, организаций и туристических ведомств регионов, способствующие развитию туриндустрии в нашей стране», — сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона.

Идея проекта «Наследие России» состоит в организации внедорожных экспедиций на квадроциклах и автомобилях в краеведческом формате, с постоянным знакомством ее участников с природным и историко-культурным наследием нашей многоликой Родины.

Проект «Наследие России» реализуется силами клуба любителей внедорожной езды «Квадроостров» и Молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир», при поддержке туристических ведомств региона.

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