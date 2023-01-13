В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Тепло для Героя»

«Серебряные волонтеры» и неравнодушные пожилые люди могут послать российским бойцам письма со словами поддержки и тёплый подарок, созданный своими руками ко Дню защитника Отечества«, — говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в рамках направления «Долголетие для всех» федерального проекта единороссов «Старшее поколение».

Отмечается, что акция продлится до 23 февраля текущего года.