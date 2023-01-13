СВО

В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Тепло для Героя»

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В Ингушетии дали старт масштабной Всероссийской акции «Тепло для Героя» в поддержку бойцов, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Серебряные волонтеры» и неравнодушные пожилые люди могут послать российским бойцам письма со словами поддержки и тёплый подарок, созданный своими руками ко Дню защитника Отечества«, — говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в рамках направления «Долголетие для всех» федерального проекта единороссов «Старшее поколение».

Отмечается, что акция продлится до 23 февраля текущего года.

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