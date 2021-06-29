В Ингушетии стартовали флешмобы ко Дню флага республики

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Министерство культуры Ингушетии запускает онлайн-флешмобы ко Дню государственного флага республики, который отметят 11 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы принять участие во флешмобе «Окна Ингушетии», необходимо украсить окна домов, офисов и других зданий в соответствии с тематикой и выложить фотографии на своей странице в соцсетях с хештегом #окнаингушетии.

Участники флешмоба «Фото с флагом Ингушетии» размещают свои фотографии с флагом республики в соцсетях с хештегом #флагингушетии.

Желающие принять участие в акциях «Поем о флаге Ингушетии» и «Читаем о флаге Ингушетии» должны снять видеоролик, где участник поет песню или читает стихотворение, посвященное Дню флага Ингушетии с пометкой #поемофлагеингушетии, #читаемофлагеингушетии.

Для участия в конкурсе рисунков онлайн «Флаг Ингушетии» нужно нарисовать рисунок в тематике Дня национального флага Ингушетии и выложить на своих страницах соцсетей с хештегом #рисуемфлагингушетии.

«Принять участие в этих мероприятиях могут жители региона любых возрастов. К участию рекомендуется подходить творчески. Желаем удачи!» — сказано в релизе.

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