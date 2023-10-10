Мероприятие

В Ингушетии стартовали тренинги для преподавателей

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Для преподавателей общеобразовательных учреждений республики проводят психологические тренинги по профилактике радикализма и экстремизма среди молодёжи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодёжи.

Данное мероприятие проходит в рамках реализации соцпроекта «Голос молодёжи» и призвано помочь работникам сферы образования развить свои умения и навыки, необходимые для плодотворной работы по профилактике экстремизма среди молодых людей.

Организаторами семинара выступили АНО «ИСК» совместно с комитетом по делам молодёжи Республики Ингушетия.

«В ходе тренинга преподаватели почерпнули для себя информацию о причинах радикализма и экстремизма в молодежной среде, а также ознакомились с различными методами и стратегиями предотвращения этих явлений. Помимо этого, во время тренинга преподаватели смогли проработать практические навыки общения и работы с молодежью, а также получить информацию о том, как распознать признаки радикализма и экстремизма и как реагировать на них», — делится руководитель проекта Али Чахкиев.

Отметим, что в дальнейшем планируется еще один тренинг, где преподаватели смогут практически применить полученные знания.

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