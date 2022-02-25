В Ингушетии стартовало народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения республики
Министерство культуры Ингушетии дало старт народному голосованию за официальную эмблему 30-летия возрождения республики, сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, в 2021 году Минкультуры объявил конкурс на создание эскизов официальной эмблемы праздничной даты. Жители региона активно приняли участие в конкурсе и присылали свои варианты эмблем. Художественный совет отобрал ряд эскизов, и на заседании организационного комитета при правительстве республики принято решение вынести их на публичные обсуждения.
«Каждый может выбрать понравившийся вариант из представленного списка образцов. К итогам народного голосования будут добавлены голоса членов художественного совета и организационного комитета. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 30-летия Республики Ингушетия», — отметил представитель Минкультуры.
По его словам, голосование продлится до 28 февраля. Проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте Министерства культуры Республики Ингушетия, перейдя по ссылке.
«Просим каждого жителя региона принять участие в данном голосовании. Для нас важен каждый ваш голос!» — добавил собеседник.