В Ингушетии стартовало народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения республики

Напомним, в 2021 году Минкультуры объявил конкурс на создание эскизов официальной эмблемы праздничной даты. Жители региона активно приняли участие в конкурсе и присылали свои варианты эмблем. Художественный совет отобрал ряд эскизов, и на заседании организационного комитета при правительстве республики принято решение вынести их на публичные обсуждения.

«Каждый может выбрать понравившийся вариант из представленного списка образцов. К итогам народного голосования будут добавлены голоса членов художественного совета и организационного комитета. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 30-летия Республики Ингушетия», — отметил представитель Минкультуры.

По его словам, голосование продлится до 28 февраля. Проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте Министерства культуры Республики Ингушетия, перейдя по ссылке .

«Просим каждого жителя региона принять участие в данном голосовании. Для нас важен каждый ваш голос!» — добавил собеседник.