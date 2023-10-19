В Ингушетии стартует детский антинаркотический конкурс

Мероприятия задумано в целях пропаганды здорового образа жизни и реализации новых форм профилактики наркомании.

Проводится конкурс с 20 октября по 10 ноября текущего года по трем номинациям: «Приоритет — здоровье», «Агитвыступление» и «Скажи жизни — да». Подписанную и отсканированную заявку на участие в нем необходимо подать до 25 октября по адресу электронной почты: cppriknzn@mail. ru.

По названному адресу можно узнать подробности, а также получить консультации по телефону 8 (8734) 55-17-34.