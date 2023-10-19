В Ингушетии стартует детский антинаркотический конкурс
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике и Минобразования региона объявляют о проведении конкурса «Здоровье — образ жизни», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Мероприятия задумано в целях пропаганды здорового образа жизни и реализации новых форм профилактики наркомании.
Проводится конкурс с 20 октября по 10 ноября текущего года по трем номинациям: «Приоритет — здоровье», «Агитвыступление» и «Скажи жизни — да». Подписанную и отсканированную заявку на участие в нем необходимо подать до 25 октября по адресу электронной почты: cppriknzn@mail. ru.
По названному адресу можно узнать подробности, а также получить консультации по телефону 8 (8734) 55-17-34.