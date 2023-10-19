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В Ингушетии стартует конкурс «Хлебосольная Россия — 2023»

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В республике пройдет кулинарный конкурс «Хлебосольная Россия — 2023», приуроченный к празднованию Дня народного единства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии Магаса.

«Для участия жителям региона необходимо приготовить любое национальное яство. После этого отправить свою фотографию и фото готового блюда на электронный адрес socotdel@mail. ru. Обязательно указать фамилию, имя и отчество конкурсанта, название блюда и его подробный рецепт», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что в рамках состязания нельзя отправлять изображения из сети «Интернет» или выдавать чужие блюда за свои. Это повлечет за собой немедленную дисквалификацию.

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