Конкурс

В Ингушетии стартует конкурс на лучшего водителя такси

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15 ноября в Ингушетии пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России», организованный общественным советом по развитию такси при поддержке Министерства транспорта и главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы конкурса, участникам необходимо сдать тест на знание ПДД, знать историю республики и показать плавность вождения со стаканом воды на крыше. Лучшие из водителей разыграют призовой фонд в 30 тыс. рублей. По итогам соревнований победитель представит Ингушетию на всероссийском этапе конкурса и сможет побороться за главный приз — 150 тыс. рублей и новый автомобиль.

Отмечается, что участие в конкурсе бесплатное, подать заявку необходимо на официальном сайте по ссылке. Место проведения: Насыр-Кортский административный округ Назрани, ул. Бакинская, д. 89

Напомним, конкурс на лучшего таксиста при поддержке министерства промышленности и цифрового развития в республике проходит во второй раз. В прошлом году победу одержал Магомед Хугоев, который показал достойные результаты на всероссийском этапе конкурса в Чебоксарах.

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