В Ингушетии стартует волонтерский проект «Начальная военная подготовка «Рокот»

0

В Ингушетии стартует волонтерский проект «Начальная военная подготовка «Рокот». Бесплатные курсы НВП с учетом специфики современных боевых действий будут проходить в Малгобеке на базе ЦВПВПМВС «Молодой патриот», сообщила газете «Ингушетия» директор центра Мадина Богатырева.

В начальную военную подготовку входит изучение следующих дисциплин: первая медицинская помощь, огневая и тактическая подготовка, радиодело (основы), снаряжение, психологическая реабилитация и прочее.

Первое занятие по НВП состоится уже завтра, 2 марта. Всех желающих ждут в центре «Молодой патриот» с 14:00 до 16:00.

Адрес: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 1а.

Записаться на курсы в Республике Ингушетия: https://t.me/+gryP-4Oyvoo2ZWRi.

Записаться в других регионах и городах: https://t.me/surf_noise1/23506.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тренерский штаб Ингушетии по вольной борьбе обновился
Министр культуры Ингушетии посетила персональную выставку известного фотографа Заура Плиева
В Ингушетии прошёл открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду
В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы региона
Включенный в список террористов сельский депутат лишился поста в Ингушетии
В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство нового здания для участковой больницы
Олимпийский совет Ингушетии провёл спортивное мероприятие «Весёлые старты»
Музей ИЗО Ингушетии запускает новый проект «Полдник с художником»
Единороссы Ингушетии проинспектировали ход строительства новой школы в Нестеровском
Представители Коммолодежи Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
В Ингушетии завели дело о продаже оружия и боеприпасов

Главное

Яндекс.Метрика

 