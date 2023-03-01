В Ингушетии стартует волонтерский проект «Начальная военная подготовка «Рокот»

В начальную военную подготовку входит изучение следующих дисциплин: первая медицинская помощь, огневая и тактическая подготовка, радиодело (основы), снаряжение, психологическая реабилитация и прочее.

Первое занятие по НВП состоится уже завтра, 2 марта. Всех желающих ждут в центре «Молодой патриот» с 14:00 до 16:00.

Адрес: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 1а.

Записаться на курсы в Республике Ингушетия: https://t.me/+gryP-4Oyvoo2ZWRi.

Записаться в других регионах и городах: https://t.me/surf_noise1/23506.