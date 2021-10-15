Флешмоб

В Ингушетии стартуют онлайн-флешмобы и акции народного творчества, приуроченные ко Дню народного единства

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Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в онлайн-флешмобах и акциях народного творчества, приуроченных ко Дню народного единства, который страна отметит 4 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия под девизом «Наш дом — Россия» пройдут в аккаунтах социальных сетей Минкультуры и подведомственных ему учреждений с хештегом #деньнародногоединства по следующим направлениям:

— «Хореография» — творческий коллектив или солист исполняет национальный танец в национальном костюме, отражающий танцевальные исполнительские традиции и особенности Ингушетии;

— «Вокально-хоровой жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорную (этнографическую) или народную песню, которая отражает песенные традиции Ингушетии. Приветствуется также чтение стихов школьниками;

— «Инструментальный жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорное (этнографическое) или народное произведение, отражающее музыкальные традиции Ингушетии. Приветствуется исполнение на национальных инструментах.

Онлайн-акция «Поэзией едины» — артисты, педагоги, общественные деятели, представители различных профессий, школьники национально-культурных автономий читают одно стихотворение о родине на русском языке и заканчивают его фразой на национальном языке. Хеште — #поэзиейедины.

Кулинарный флешмоб «Вкусно, национально» — повара и любители делятся рецептами и фотографиями национальных блюд. Хештег — #вкуснонационально.

«В акциях и флешмобах может принять участие каждый житель региона независимо от возраста. Мероприятия проходят до 4 ноября включительно. К участию рекомендуется подходить с энтузиазмом и творчески», — отметили в пресс-службе Минкультуры.

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