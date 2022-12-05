В Ингушетии столкнулись ВАЗ и «Соболь», погибли два человека
Накануне на автомобильной дороге «Назрань-Малгобек», при въезде в сельское поселение Верхние Ачалуки Малгобекского района, столкнулись ВАЗ-2114 и ГАЗ- 2217 «Соболь».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «Лады» скончались на месте, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Магас» в количестве 3-х человек и одной единицы техники.