В Ингушетии столкнулись ВАЗ и «Соболь», погибли два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «Лады» скончались на месте, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Магас» в количестве 3-х человек и одной единицы техники.