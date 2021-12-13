Прокуратура

В Ингушетии стройфирме вернули около 4 млн рублей, удержанные из-за волокиты пристава

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В Ингушетии после вмешательства прокуратуры строительной фирме возвращены более 3,7 млн рублей, удержанные из-за волокиты сотрудника управления ФССП по региону, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что проверка была проведена по обращению ООО «Генстрой» о непринятии мер по окончанию исполнительного производства и возврату неправомерно удержанных денег.

Установлено, что судебным приставом-исполнителем межрайоного отдела УФССП по республике, в нарушение требований закона, допущена волокита. В частности, постановление о прекращении исполнительного производства вынесено им лишь по истечении 3 месяцев вместо установленного законом 3-дневного срока, что повлекло длительное удержание денежных средств.

Прокуратура внесла представление руководителю УФССП, допущенные нарушения устранены.

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