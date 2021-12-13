В Ингушетии стройфирме вернули около 4 млн рублей, удержанные из-за волокиты пристава

Отмечается, что проверка была проведена по обращению ООО «Генстрой» о непринятии мер по окончанию исполнительного производства и возврату неправомерно удержанных денег.

Установлено, что судебным приставом-исполнителем межрайоного отдела УФССП по республике, в нарушение требований закона, допущена волокита. В частности, постановление о прекращении исполнительного производства вынесено им лишь по истечении 3 месяцев вместо установленного законом 3-дневного срока, что повлекло длительное удержание денежных средств.

Прокуратура внесла представление руководителю УФССП, допущенные нарушения устранены.